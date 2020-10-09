09 Ekim 2020 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:09 Ekim 2020 Cuma 17:14:00
Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı
Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı
- Azerbaycan ordusu Hadrut kasabasını ve birkaç köyü işgalden kurtardı
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