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13 Şubat 2023 Pazartesi 14:00:00 - Güncelleme:13 Şubat 2023 Pazartesi 14:00:00

Azerbaycan Kahramanmaraş'ta depremzedeler için sahra hastanesi kurdu

Kaynak: AA

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Azerbaycan'ın, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta kurduğu sahra hastanesinde hasta kabulüne başlandı.

Hastane sorumlusu Dr. Gurban Eyvazov, depremin hemen ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı olarak hazırlıkları tamamlayıp Türkiye'ye ulaştıklarını söyledi.

Kardeş ülke Türkiye'de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Eyvazov, Azerbaycan olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Kurmayı planladıkları iki sahra hastanesinden ilkini tamamladıklarını ifade eden Eyvazov, burada hasta kabulüne başladıklarını kaydetti.

Dr. Eyvazov, hastanenin 10 yatak kapasiteli olduğunu ve genellikle ayakta tedavi yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hastanemiz 4 bölümden ibaret. İlk kabulün ve muayenenin ardından hasta ilgili bölüme gönderiliyor. Laboratuvar, lokal anestezi ve cerrahi bölüm var. Kesikler, kırıklar tedavi ediliyor. Toplam 23 tıp heyeti var. 6 kişilik doktor heyetimiz ise Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerine müdahale ediyor. İkinci bir hastane daha yapacağız. Ortopedi, pediatri ve genel cerrahi bölümleri olacak. Görevimiz bitene kadar kardeş Türkiye'nin yanındayız."

Antalya'daki orman yangınlarında da görev aldığını belirten Eyvazov, bugün de yine Türkiye'nin yanında olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Dr. Gurban Eyvazov, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş olduğunu vurgulayarak, "Bizler her zaman biriz, kardeşiz. Bir milletiz, siz her zaman zor günümüzde bizlere yetiştiniz, yardımcı oldunuz. Bizler de her zaman sizlere destek için hazır olduk ve olacağız da." diye konuştu.

Etiketler : kahramanmaraş deprem depremzede azerbaycan sahra hastanesi

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