Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 12 saatlik insani ateşkes başladı. İki ülke Moskova'da dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelmiş, anlaşmaya varmıştı. Bildiriyi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov okumuştu. Ateşkesin ardından A Haber Terter'den sıcak görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, ateşkesin ilk dakikalarında Ermenistan'ın kuralları ihlal etmesi dikkat çekti. Daha sonra ise bölgenin sessizleştiği görülüyor. Ateşkeste 1 saat geride kalırken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, Ermenistan'ın Terter bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Son dakika haberine göre; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 12 saatlik ateşkes başladı. İki ülke ateşkes süresince esirleri ve cenazeleri teslim edecek.



Ateşkes kararı, Moskova'da yapılan zirveden çıkmıştı. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ı ise, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan temsil etmişti.



Zirve sonrası, ateşkes bildirisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov okumuştu.

AZERBAYCAN'DAN İLK AÇIKLAMA: ERMENİSTAN İHLAL EDİYOR



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesin ardından flaş bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Ermenistan'ın Terter bölgesinde ateşkesi ihlal den girişimlerde bulunduğu bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Ateşkesin başladığı dakikalarda Türkiye'den ilk açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ‪bugün yerel saatle saat 12:00'de‬ yürürlüğe girmek üzere cephe hattında ateşkes ilan edilmiştir.

27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir.

Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.

İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir.

Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ermenistan, 27 Eylül 2020 sabahında Azerbaycan topraklarını heef aldı. Saldırılarda çok sayıda sivil şehit oldu, çok sayıda sivil de yaralandı. Sivillerin hedef alındığı saldırı bardağı taşıran son damla oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, orduya talimat vererek harekatı başlattı. Azerbaycan ordusu, Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar ile Azerbaycan'ı sindirirken, karadan da obüsler ve top atışları ile büyük başarı elde etti.

Hezmiet sonrası Paşinyan, Fransa başta olmak üzere, Rusya ve Avrupa'yı ateşkes için yardıma çağırdı. Fransa dışında çok da bir karşılık bulamayan Ermenistan, taviz vermeye hazır olduğunu da açıkladı.

Azerbaycan kesinlikle bir ateşkese yanaşmazken, 30 yıllık işgali sonlandırmakta kararlı olduğunu defalarca duyurdu.

Türkiye, Azerbaycan'ın sahada ve masada her koşulda yanında olduğunu açıklarken, dün insani ateşkes gerçekleşti. Ateşkesin ardından Dışişlri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yalnızca Azerbaycan'ın kabul ettiği şartları kabul edeceği ve destekleyeceğini dünyaya duyurdu.