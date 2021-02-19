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19 Şubat 2021 Cuma 08:57:00 - Güncelleme:19 Şubat 2021 Cuma 08:57:00

Azerbaycan hezimeti sonrası Ermenistan'dan flaş hamle! Türkiye'nin teknolojisini kopyalayacak

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İşgalci Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinin ardından mücadelenin galibini 'kopyalamaya' karar verdi.

The Defense Post (DF), Ermenistan'ın Dağlık Karabağ Savaşı'nı kaybetmesinin en büyük sebeplerinden olan SİHA'lar için toplu üretime geçme kararı aldığını yazdı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşını kaybetmesinin ardından mücadelenin galibini 'kopyalamaya' karar verdi. Türk SİHA'larıyla donatılmış Azerbaycan'ın savaşı havada kazanmasını takip eden Ermenistan'a ilişkin, The Defense Post (DF) yeni bir bilgi paylaştı. 12 Şubat tarihli ve 'Ermenistan yapımı kamikaze drone'larının testleri devam ediyor' başlıklı haberde, Ermenistan Yüksek Teknoloji Bakanlığı'nın çok sayıda kamikaze ve suikast SİHA'sının üretimine başlayacağı açıklandı.

KAÇ TANE OLACAK BELİRSİZ

Ermenistan'ın ne kadar kamikaze ve suikast SİHA'sı üreteceğini belirtmediğinin altı çizilen haberde, yeni kamikaze SİHA'larının muharebe testlerine sokulacağı ve ardından da kitlesel olarak üretimine geçileceği belirtildi. Haberde kararın gerekçesi için şu ifadeler kullanıldı: "Ermenistan için bu çok önemli bir karar nitekim Kafkas ülkesi geçtiğimiz yıl Dağlık Karabağ savaşında Türkiye yapımı SİHA'ları kullanan Azeri ordusuna yenilmişti. Bu SİHA'lar savaşın sonucunu belirlemede önemli bir faktördü." Yazıda, Ermenistan'ın bu SİHA'ların mühimmatını yıl sonuna kadar yerli üretimle temin etme amacıyla çalıştığı belirtildi.

Yazıda öncelikli üretim alanları olarak ayrıca top, havan topu ve bomba atarların belirlendiği de ifade edildi.

Etiketler : ermenistan azerbaycan siha
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