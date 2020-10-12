Azerbaycan halkından Başkan Erdoğan'a mesaj: Güveniyoruz

Gardaş'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj: Türk milletine ve ona güveniyoruz
Kaynak: DHA
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere alçakça saldırmasının ardından yürütülen başarılı karşı saldırıda Türkiye'nin de desteğini alan Gardaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Gence'de yaşayan yaşlı kadın, “Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık” ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik saldırıda bulunduğu Azerbaycan'ın Gence kentinde halk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.
"ERDOĞAN'A VE TÜRK MİLLETİNE GÜVENİYORUZ"
Ermenistan, Rus arabuluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Azerbaycan'ın Gence kentine roket saldırısında bulundu. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.
Gence'de yaşayan yaşlı kadın, "Türk milletine güveniyoruz. Onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. Buradayız, kaçmadık" ifadelerini kullandı.
Gence'de yaşayan yaşlı kadın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk milletine güvendiğini söyledi. Genceli kadın, "Türk milletine güveniyoruz, onların Cumhurbaşkanına güveniyoruz. O bizim kardeşimizdir, canımızdır. Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Burada oturuyoruz, zulüm çekiyoruz ama evimizden kaçmıyoruz. Ermenilerden kaçmayacağız" dedi.
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