10 Ekim 2020 Cumartesi 14:20:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 14:42:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den işgalci Ermenistan'a tepki
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, 'Ermenistan, geçici ateşkese uymadı, bu onların ikiyüzlü siyaset yürüttüğünü açıkça gösteriyor' dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev: Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın ateşkes ilan edilmesine rağmen yaptığı saldırılara cevap vermek mecburiyetinde.
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