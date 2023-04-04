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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a Togg teşekkürü
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04 Nisan 2023 Salı 18:39:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 18:39:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Başkan Erdoğan'a Togg teşekkürü

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Türkiye'nin yerli ve mili imkanlarla geliştirdiği elektrikli otomobil Togg teslim edildi. "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, "Sizin liderliğinizde Togg, kardeş Türkiye'nin bilimsel ve sınai potansiyelinin gelişmesinin bir başka açık örneğidir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği elektrikli otomobili Togg'u teslim aldı.

Aliyev, kendisine "Hayırlı olsun." dileklerini ileten Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadelere yer verdi:

"Teşekkür ederim, sevgili kardeşim. Amin! Sizin liderliğinizde TOGG, kardeş Türkiye'nin bilimsel ve sınai potansiyelinin gelişmesinin bir başka bariz örneğidir."

Etiketler : aliyev togg başkan erdoğan teşekkür

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