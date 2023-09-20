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20 Eylül 2023 Çarşamba 08:34:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:34:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Silah bırakmaları halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak

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Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak"

Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak"

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