20 Eylül 2023 Çarşamba 08:34:00 - Güncelleme:20 Eylül 2023 Çarşamba 08:34:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Silah bırakmaları halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak"
Son Dakika Haberleri.. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak"
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