VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 20 yılda yapılanlar ortadadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
TOKİ'den 'yabancılara konut satışı yapıldığı' iddiasına yalanlama!
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi
Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi
Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı
Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu
05 Aralık 2022 Pazartesi 18:58:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 18:58:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na geçti.

Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi burada Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi.

Buradaki sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türkiye'nin selamlarını ileterek başlayan Akar, Türk dünyasının büyük ve bilge lideri Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "tek millet iki devlet" anlayışıyla iki ülke arasındaki kardeşliğin sürdüğünü vurguladı.

Ebediyete intikalinin 19'uncu yılında Haydar Aliyev'i rahmetle yad eden Akar, 30 yıllık işgali 44 gün süren Vatan Muharebesi ile sona erdiren Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü de tebrik etti.

"Azerbaycan ordusu 44 gün süren Vatan Muharebesi ile işgal altındaki öz topraklarını işgalden kurtardı. Zafer elde edebilecek güç, imkan ve kabiliyete sahip olduğunu, Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiler." diyen Akar, harekatta şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini iletti.

Bakan Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yumruk, tek yürek olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile zatıalinizin çizdiği çerçeve doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

İmzalanan ateşkesin ardından oluşturulan ortak merkezde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Akar, "Bütün gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğimizi sürdürüyoruz. Askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık ile savunma sanayisi konularında neler yapabileceğimizi birlikte çalışıyor ve karar veriyoruz. Birlikte uygulamaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin ve karşılıklı ziyaretlerin önemine değinen Akar, "Azerbaycanlı can kardeşlerimizin, Azerbaycan Türkü'nün haklı davalarında hep yanlarında olduk, bundan sonra da aynı şekilde yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.

Azerbaycan ve Türkiye'nin birlikte uzattığı barış elinin Ermenistan tarafından anlaşılması ve gereğinin yapılmasına vurgu yapan Akar, "Bunun bölge için de önemli olduğunu, bu şekilde Kafkasya'nın barış ve istikrar bölgesine dönüşebileceğini başta Ermenistan olmak üzere herkesin görmesi lazım." ifadesini kullandı.

Görüşmede Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Bağcı da hazır bulundu.

Etiketler : Azerbaycan türkiye savunma bakanı Orgeneral Hasanov
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'
Afra'yı takipte

Afra'yı takipte
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
Işıltılı Burcu

Işıltılı Burcu
Akçıl desteği

Akçıl desteği
Kardeşlik ödülü

Kardeşlik ödülü
Baba özlemi dinmiyor

Baba özlemi dinmiyor
Evliliğimiz hikayeydi!

Evliliğimiz hikayeydi!
Murat bozuldu

Murat bozuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX