Azerbaycan bilançoyu açıkladı: Ermenistan 41 sivili katletti
Kaynak: AA
Azerbaycan, Ermenistan'ın ateşkes sonrası en büyük ikinci kent olan Gence'deki sivillere yönelik saldırısı sonrasındaki bilançoyu açıkladı. Başsavcılık, Ermenistan'ın saldırısında 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun ateşkese rağmen gece boyunca düzenlediği saldırıları önlemeye devam ederken, Rusya'da ateşkes ilan edilmesinin ardından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın en büyük ikinci kente gerçekleştirdiği sivillere yönelik bilanço açıklandı. Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırıda, toplam 41 sivilin hayatını kaybettiğini ve 207 kişinin yaralandığını duyurdu. Başsavcılık, Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığı saldırıda, bin 185 evin, 148 sivil tesisin ve 57 adet çok katlı binanın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.
- Aliyev bizzat duyurdu: Ermenistan'ın özel komandoları yok edildi
- Azerbaycan bilançoyu açıkladı: Ermenistan 41 sivili katletti
- "İçişleri Bakanı hangi cemaatten" yazısına Bakan Soylu'dan tepki!
- Büyükelçi Serulle: İlişkiler çok iyi olacak
- RTÜK: Hiçbir derneğe, vakfa ya da STK'ya bağışta bulunulmadı
- Türkiye Çevre Ajansı kuruluyor! AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün Meclis Başkanlığı'na sunduk