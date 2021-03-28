28 Mart 2021 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 15:55:00
Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın ( MSB) Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.