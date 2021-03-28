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28 Mart 2021 Pazar 15:55:00 - Güncelleme:28 Mart 2021 Pazar 15:55:00

Azerbaycan askerlerine 'dağcılık eğitimi' verildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan ordusu personeline, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca dağcılık eğitimi verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın ( MSB) Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan Ordusu mensubu kardeşlerimize, Isparta'daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızca 'Dağcılık Eğitimi' verildi." mesajıyla, eğitime ait fotoğraflar paylaşıldı.

Etiketler : azerbaycan türkiye milli savunma bakanlığı askeri eğitim
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