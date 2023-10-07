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07 Ekim 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 10:00:00

Ayvalık'ta Türk kara sularına itilen 34 göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Ayvalık'tan bir lastik botla açılan 34 düzensiz göçmen, Ege Denizi'nde Yunan unsurlarınca botları patlatılarak Türk kara sularına itildi.

Terk edilen göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik hemen harekete geçip bölgeye TCSG-905 botunu göndererek göçmenleri kurtardı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlere burada yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapıldı.

34 göçmen daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderildi.

Etiketler : balıkesir ayvalık türk kara suları düzensiz göçmen
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