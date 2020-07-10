Ayvalık açıklarında Türk kara sularına itilen 57 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: AA
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 57 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 57 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.
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