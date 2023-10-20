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20 Ekim 2023 Cuma 09:38:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 09:38:00

Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA

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Sahil Güvenlik ekiplerince Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda 41 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Etiketler : sahil güvenlik ayvacık kaçak göçmen
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