Ayşenur Arslan'dan skandal sözler

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21 Ekim 2021 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:21 Ekim 2021 Perşembe 10:32:00

Ayşenur Arslan pes dedirtti! ''Hiç 10 kişi ölmüş gibi durmuyor''

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Ayşenur Arslan İdlib'de katil Esed rejiminin 10 sivilin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırısının gerçek olmadığını, sınır ötesi operasyonlar için tezkere çıkarılmasına bahane olarak kullanıldığını ima etti.

TBMM'ye sunulan Türkiye'nin milli güvenliği için Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusundaki tezkereye muhalefetin tepkisi devam ediyor. Öyle ki bu karşı duruş İdlib'de 10 sivilin ölümüyle sonuçlanan katliama bile uydurma haber iması yükletecek bir seviyeye geldi.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan TBMM'ye sunulan tezkere ve İdlib'deki katliamın aynı anda gelmesinin tesadüf olamayacağını belirterek "Neden bu haber sadece Anadolu Ajansı ve TRT'de var, dünya bunu görmedi mi" dedi.

DÜNYA AJANSLARI DA HABERİ GEÇTİ

Ayşenur Arslan'ın "Öyle bir saldırı var da neden haber yapmadılar" dediği İdlib'deki katliam Aljazeera ve Reuters'da da yer aldı.

İşte Ayşenur Arslan'ın o ifadeleri;

Tam da bugün 2 haber peş peşe geldi. Tesadüflere asla inanmam. Erdoğan'ın Irak ve Suriye'de sınır ötesi operasyon için yetki istediği gün İdlib'den bir haber geldi. Haberi veren kim Anadolu Ajansı, arkasından da TRT. İdlib'de Esed rejimi saldırısı diye verdiler. Şu ana kadar, bakın aradan bir saat geçti. Şu ana kadar Reuters, AFP, BBC, Rudaw, Aljazeera hiçbiri bu konuda bir haber geçmedi.

Neden bu haber sadece Anadolu Ajansı ve TRT'de var, dünya bunu görmedi mi duymadı mı? diye de sorarım.

Şimdi burada 10 kişinin öldüğü gibi bir olay yeri görünüyor mu size. Oradan sağlam bir motosiklet geçti. Yerde taşlar, dağılmış tezgahlar var

Etiketler : TBMM suriye sınır ötesi Ayşenur Arslan
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