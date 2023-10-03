Ayşenur Arslan Halk TV'deki skandal sözleri sonrası gözaltına alındı
Kaynak: AA-TRT Haber
Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.
AYŞENUR ARSLAN'A SORUŞTURMA— 24 TV (@yirmidorttv) October 3, 2023
Halk TV'de program yapan gazeteci Ayşenur Aslan'ın PKK'nın Ankara saldırısına yorumu soruşturma konusu oldu. Arslan, kullandığı ifadeler saldırıdaki PKK'nın sorumluluğunu gölgelemeye çalıştığına yönelik tepkiler doğurmuştu. pic.twitter.com/1ozCNUnnZT
Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.
Ankara'da bombalı saldırı girişimi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.
RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.
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