VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Katar'da görkemli açılış!
THY'den 599 liraya iç hatlarda indirimli bilet kampanyası
TBMM Başkanı Kurtulmuş açıklamalarda bulundu
Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi
2023 Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı
Kahramanmaraş'ta deprem
03 Ekim 2023 Salı 09:48:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 09:48:00

Ayşenur Arslan Halk TV'deki skandal sözleri sonrası gözaltına alındı

Kaynak: AA-TRT Haber

ABONE OL

Gazeteci Ayşenur Arslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Ankara'da bombalı saldırı girişimi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan'nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

RTÜK, Ayşegül Arslan'ın televizyon programındaki sözlerine ilişkin inceleme başlattı

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

Etiketler : ayşegül arslan soruşturma ankara terör saldırısı
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum

Ece Gürsel: Hayatımı modelliğe borçluyum
Kahkaha dolu sahne

Kahkaha dolu sahne
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Masalsı bir aşk

Masalsı bir aşk
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Kahkaha garantili film

Kahkaha garantili film
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX