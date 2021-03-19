Ayşegül Arslan'dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması
Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan yine bir skandala imza atarak canlı yayında Selahattin Demirtaş güzellemesi yaptı. Arslan, "Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan yargılan Demirtaş'la ilgili, "Terörden uzaklığıyla bilinen Selahattin Demirtaş cezaevinde" ifadelerini kullandı.
Halk TV'de skandal çıkışlarıyla bilinen Ayşegül Arslan canlı yayında Selahattin Demirtaş güzellemesi yaparak özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.
"DEMİRTAŞ, TERÖRE UZAKLIĞIYLA BİLİNİR"
Arslan HDP Eski Eş Genel Başkanı, Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gerekçeleriyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'teröre uzaklığıyla bilinir' dedi.
- Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı
- ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 539 bin 703'e yükseldi
- Başkan Erdoğan: 2023'ün bir manifestosu olacak
- Ayşegül Arslan'dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması
- İmamoğlu'ndan Pervin Buldan'a 'Nevruz' telefonu!
- Yeni anayasa için yeni adım: Ortak çalışma grubu