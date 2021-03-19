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19 Mart 2021 Cuma 17:55:00 - Güncelleme:19 Mart 2021 Cuma 17:55:00

Ayşegül Arslan'dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması

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Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan yine bir skandala imza atarak canlı yayında Selahattin Demirtaş güzellemesi yaptı. Arslan, "Silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan yargılan Demirtaş'la ilgili, "Terörden uzaklığıyla bilinen Selahattin Demirtaş cezaevinde" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de skandal çıkışlarıyla bilinen Ayşegül Arslan canlı yayında Selahattin Demirtaş güzellemesi yaparak özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

"DEMİRTAŞ, TERÖRE UZAKLIĞIYLA BİLİNİR"

Arslan HDP Eski Eş Genel Başkanı, Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gerekçeleriyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'teröre uzaklığıyla bilinir' dedi.

Etiketler : halk tv ayşegül arslan selahattin demirtaş pkk hdp
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