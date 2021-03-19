Ayşegül Arslan'dan skandal Selahattin Demirtaş açıklaması

Halk TV'de skandal çıkışlarıyla bilinen Ayşegül Arslan canlı yayında Selahattin Demirtaş güzellemesi yaparak özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.



"DEMİRTAŞ, TERÖRE UZAKLIĞIYLA BİLİNİR"

Arslan HDP Eski Eş Genel Başkanı, Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" gerekçeleriyle tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş için 'teröre uzaklığıyla bilinir' dedi.