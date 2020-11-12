12 Kasım 2020 Perşembe 15:53:00 - Güncelleme:13 Kasım 2020 Cuma 11:57:00
Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz ve Melih Değirmenci'nin rol aldığı 'Corontina' filmi Amerika'da vizyonda
Türkiye'nin tamamı İngilizce olarak çekilen ve Kovid-19'u anlatan ilk filmi “Corontina” için geri sayım başladı.
Kovid-19'u anlatan yapım, 27 Kasım’da Türkiye’de vizyona girdikten sonra Amerika’da da seyirciyle buluşacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu mayıs ayında, özel izinle çekilen filmin kadrosunda Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ ve Melih Değirmenci gibi isimler yer alıyor.