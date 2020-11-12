Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz ve Melih Değirmenci'nin rol aldığı 'Corontina' filmi Amerika'da vizyonda

Kovid-19'u anlatan yapım, 27 Kasım’da Türkiye’de vizyona girdikten sonra Amerika’da da seyirciyle buluşacak. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu mayıs ayında, özel izinle çekilen filmin kadrosunda Ayşe Akın, Kaan Yılmaz, Adem Yılmaz, Ceren Akdağ ve Melih Değirmenci gibi isimler yer alıyor.

