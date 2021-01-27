Aynı kalibrede dünyanın en hafifi: Boran bir dakikadan az sürede atışa hazır!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü silah, mühimmat, roket, araç ve gereç ihtiyaçlarını karşılamakla görevli olan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından üretilen, aynı kalibrede dünyanın en hafif havadan taşınabilir 105 mm hafif çekili obüsü olan Boran'ın bir dakikadan az sürede atışa hazır olduğu açıklanarak, TSK'nın emrinde olduğu vurgulandı.



MKE tarafından yapılan açıklama, "1760 kg ağırlık, 17 km etkili menzil, bir dakikadan az sürede atışa hazırlık, başarılı 24 test ve her çevre koşulunda kesintisiz çalışabilme kabiliyetleri ile Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emrindedir." denildi.

105 MM HAFİF ÇEKİLİ OBÜS BORAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Mühimmat: Klasik- Kısam menzil - ve Modern - Uzun menzil -

Çap: 105 mm, 30 kalibre

Ağırlık: Min:1760 kg (Arış Kontrol Sistemi dahil )

Maksimum menzili: 17 km (deniz seviyesinde)

Menzil değiştirme: 1'dk'dan az sürede atışa hazır olur

Atış Kontrol Sistemi: Karadan , havadan ve denizden intikal esnasında ve istikamet bilgililerini güncelleyebilir.

Çalışma süresi: 8 saat kesintisizdir.