AYM: Paylaşım Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

Anayasa Mahkemesi: Bir üyenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar, AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz
AYM üyesi Engin Yıldırım'ın dün akşam yaptığı 'Işıklar yanıyor' paylaşımıyla ilgili başlayan polemiğe ilişkin AYM'den ilk açıklama: Bir üyenin paylaşımı yüce mahkemenin kurumsal görüşünü yansıtmaz
Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından yapılan açıklamada "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz" dendi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tepkiye yol açan 'ışıklar yanıyor' paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. AYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun bugün saat 14.00’te toplanması yönünde alınan karardan sonra yaşanan gelişmeler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır" denildi.
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