Aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladılar

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından uygulanan "2244 Sanayi Doktora Programı" kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen Bilimleri Enstitüsüne kabul edilen öğrenciler, aylık 4 bin 500 lira bursla staja başladı.



Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BUÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aksel Eren, BUÜ için TÜBİTAK tarafından 2244 Sanayi Doktorası Programı kapsamında 55 kontenjanın onaylandığını bildirdi.

Bursiyerlerden 15'inin görevlerine başladığını, diğerlerinin de staj göreceğini belirten Eren, şöyle devam etti:

"2244 Programı; gerek öğrenci için gerek üniversite için gerekse de sanayi kuruluşları için çok büyük bir avantaj. Öğrenciler hem uzmanlıkları konusunda kendilerini doğrudan sanayide geliştiriyorlar hem de piyasa koşullarına göre iyi bir maaş alarak, iş garantisini de aynı anda kazanıyorlar. Bursa'nın en prestijli kuruluşları ile proje odaklı doktora çalışmalarını yürütme şansı da yakalamış oluyoruz. Ayrıca, öğrencilerimiz doktora sonrası proje yapılan kuruluşta 3 yıl çalışma garantisi de almış oluyorlar. Bu program sayesinde hem unvan hem burs hem de iş kazanmış olacaklar."

Eren, öğrencilerin aylık 4 bin 500 lira burs için BUÜ'de doktora ya da bütünleşik doktora öğrencisi olması gerektiğini aktardı.

Doktora, bütünleşik doktora ve yatay geçiş için 25 Temmuz'a kadar başvuruları kabul edeceklerini duyuran Prof. Dr. Eren, ağustos ayında tekrar lisansüstü öğrenci ilanına çıkacaklarını sözlerine ekledi.



Öğrencilerin görüşleri



Fen Bilimleri Enstitüsünde doktora çalışmasına devam eden öğrencilerden Hümeyra Demircioğlu da Bursa'nın önde gelen sanayi kuruluşlarında hem iş hem de ciddi bir miktarda burs alacak olmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Demircioğlu, "Zaten bu programı cazip kılan en büyük özelliklerin başında sektörün önemli firmalarında iş imkanı bulunması geliyor. Firmaların istediği çalışma ortamında ve yine onların ön gördükleri doğrultuda projeler üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Bizim için güzel bir imkan. Aylık burs miktarının yüksek olması ve doktorayı bitiminde 3 yıl iş garantisi verilmesi programa katılmamız konusunda bizleri teşvik etti." değerlendirmesinde bulundu.

TUSAŞ'ta staja başlayan Ecem Bozdoğan ise şunları kaydetti:

"Lisansımı ve yüksek lisansımı fizik alanında yaptım. Şimdi yine fizik alanında Türkiye'nin en iyi firmalarından biri olan TUSAŞ'ta çalışıyorum. Bu imkanı yakalamak beni çok mutlu etti. Doktoramı kurumun belirlediği projelerde aktif bir şekilde yer alarak tamamlayacağım. Daha önce doğrudan böyle bir çalışma ortamında yer almamıştım. Benim için harika bir deneyim oluyor. Programın sonunda da TUSAŞ'ta çalışacak olmak beni ayrıca motive ediyor."

BUÜ, gelecek ay doktora programı için 40 öğrenci daha alacak.

(AA)