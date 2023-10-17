Ayılardan korunmak için ‘ses çıkartın' uyarısı

Ayılardan korunmak için ‘ses çıkartın' uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sonbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

