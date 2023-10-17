VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmada 30 gözaltı kararı
"Kafes" operasyonlarında 56 ilde 150 şüpheli yakalandı
Türkiye sağanak yağmura teslim oluyor
Başkan Erdoğan müjdelemişti! Mayıs'a kadar Doğal gaz devletten
Filistin'e garantör olalım
Savaşın 11'inci günü... Gözler Gazze sınırına çevrildi
17 Ekim 2023 Salı 07:37:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 07:37:00

Ayılardan korunmak için ‘ses çıkartın' uyarısı

ABONE OL

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sonbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Etiketler : Ayılardan korunmak Doğu Anadolu Bölgesi Kuzey Doğa Derneği
Benim kimseyle sıkıntım yok

Benim kimseyle sıkıntım yok
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Babaya son bakış

Babaya son bakış
Kolpaçino kadrosu genişliyor

Kolpaçino kadrosu genişliyor
Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı

Tarabya, Kuruçeşme'ye taşındı
Davette buluştular

Davette buluştular
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Amsterdam tatili

Amsterdam tatili

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX