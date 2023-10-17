Ayılardan korunmak için ‘ses çıkartın' uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde son dönemde, kış uykusu hazırlıklarına başlayan ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkartın" uyarısı yaptı. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sonbaharın gelmesiyle bozayıların kış uykusuna yatmak için hazırlıklara başladıklarını söyledi.