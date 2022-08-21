VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Manisa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
MSB duyurdu: PKK/YPG, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yangın çıkardı
Mardin Derik'teki kazada gözaltına alınan 2 tır sürücüsü tutuklandı
Başkan Erdoğan'dan acılı aileye taziye telefonu
Bakan Soylu, Mardin'de taziye ziyaretinde bulundu
Rusya: Ukrayna'da üç defa hipersonik füze kullandık
Korkunç kazada 15 kişi can vermişti! Otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı
Kaza alanında nasıl önlemler alınmalı?
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Vucic ile telefonda görüştü
Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu!
Bakan Soylu: Kimin ihmali varsa hesabını sorarız
Fransız basını yazdı: Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi vazgeçilmez kılıyor
Mardin'deki kazada hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
MİT'ten bir nokta operasyon daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak...
Öğrencilerden kira isyanı! Yüzde 300 arttı, bir yıllık peşin
Rusya'yı sarsan gelişme! Kızı öldürüldü
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 gemi daha hareket etti
Mardin'deki kazada 20 kişi hayatını kaybetti
62 yaşında 9'uncu üniversitesini okuyor
Engelli Halime, azmiyle spor uzmanı oldu
Balık Adam değerli eşya avında
Altın halhallı bülbül dost
Yurtlarda ücretsiz tatil imkanı
21 Ağustos 2022 Pazar 18:06:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2022 Pazar 18:06:00

Aydın'da ruhsatsız silah operasyonu!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde gerçekleştirilen arama sonucunda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Silah kaçakçılığı suçundan yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş 9 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, yakalanan şüpheli ise tutuklandı.

IHA'da yer verilen habere göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekiplerinin koordinesinde Nazilli KOM ve narkotik grup amirliklerinin katılımıyla Nazilli'de silah kaçakçısı olduğu bilgisine ulaşılan S.B.'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Dün gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda şüpheli S.B.'nin aracında arama yapıldı. Yapılan aramada aracın değişik yerlerine zulalanmış 20 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazilli Adliyesi'ne çıkarılan şüpheli S.B. silah kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler : Aydın Silah Kaçakçılık Otomobil
Gökçe'den şaşırtıcı itiraf

Gökçe'den şaşırtıcı itiraf
"Her şey büyülü bir film gibi"

"Her şey büyülü bir film gibi"
Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta

Anlamlı hareket! Doğa için Ayvalık'ta
Yıllara meydan okudu

Yıllara meydan okudu
"Edis'i çok beğeniyorum"

"Edis'i çok beğeniyorum"
14 saat açlık

14 saat açlık
Sahnede 74'üncü yaş sürprizi

Sahnede 74'üncü yaş sürprizi
Senfoni konseri albüm oldu

Senfoni konseri albüm oldu
Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

Nur Yerlitaş'ın hazırladığı son kıyafet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes