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23 Ekim 2023 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 08:45:00

Aydın'da lastik botta 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İHA

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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı.

Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Etiketler : aydın lastik bot düzensiz göçmen
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