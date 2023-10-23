Aydın'da lastik botta 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: İHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alındı.
Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.