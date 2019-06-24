24 Haziran 2019 10:53 | Pazartesi
Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Yunan adalarına geçmeye çalışan lastik botu Panayır Adası mevkisinde durdurdu.
Botta tespit edilen yabancı uyruklu 30 kişi, kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
AA
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