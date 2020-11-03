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03 Kasım 2020 Salı 11:40:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 11:56:00

Ayda'nın ambulans görüntüleri: Sen çok tatlı bir kızsın Ayda

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mucize çocuk Ayda'nın ambulans ile hastaneye götürülme anlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı. İşte Ayda'nın ambulanstan ilk görüntüsü...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mucize çocuk Ayda'nın ambulans ile hastaneye götürülme anlarına ilişkin videolu paylaşım yaptı.

 SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in, hastaneye götürülürken ambulansta çekilen görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Ayda Gezgin'in, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Ayda'nın hastaneye götürülürken ambulansta görüntüsünü paylaşan Koca, "Ayda Gezgin. 3 yaşında ve 91 saat sonra tekrar aramızda" dedi.

Öte yandan görüntüde, sağlık görevlisinin Ayda'ya sık sık bir yerinin acıyıp acımadığını sorduğu ve "Ayda, sen çok tatlı bir kızsın" diyerek küçük kıza moral verdiği görüldü.

ENKAZDAN 91 SAAT SONRA ÇIKARILAN ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, enkazdan 91 saat sonra çıkarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu, hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Bayraklı'da hasar tespit çalışmaları 2 gün içinde tamamlanacak

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Arama kurtarma çalışmaları 17 binada başlatılmıştı. 13 binada çalışmalar tamamlandı. 4 apartmanda faaliyetlerimiz devam ediyor.

Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı.

11 bin 97 binada, 81 bin 817 bağımsız bölümde hasar tespiti yaptık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık 124 bina, 2698 bağımsız bölüm var."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

GÜZELLER GÜZELİ AYDA HAYATA TUTUNDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan Ayda Gezgin için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"91 saattir durmadan, usanmadan, ilk andaki gayretleriyle çalışan arama kurtarma ekiplerimiz umutları sevince dönüştürmeye devam ediyor. Güzeller güzeli Ayda hayata tutundu. Hikmetinden sual olunmaz, şükürler olsun."

MİNİK AYDA'NIN YAKINI ANIL CANDAN: ENKAZ ALTINDAKİ ANNESİNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

İzmir'de depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, "Ayda bebek içeride, sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar." dedi.

İzmir'de depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in yakını Anıl Candan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayda'nın dayısının da hastanede olduğunu, ondan bilgiler aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ayda'nın sağlık durumu iyi, tomografiye girdi şu anda. Dualarınızı eksik etmeyin, (enkaz altındaki) annesine ulaşmaya çalışıyorlar, onun da yanında olduğunu düşünüyorlar. Banyo tarafında yakalanmışlar büyük bir ihtimalle. Şu an için her şey yolunda sadece annesine ulaşılmaya çalışılıyor. En son depremden 2 saat sonra telefonla ulaşılmaya çalışıldı, daha sonra telefonları kapandı."

Umudu hiçbir zaman kaybetmemek gerektiğini kaydeden Candan, "Çünkü gördüğünüz gibi umutlar bitmiyor, daha önceki depremlerde de yaşadık. Herkes sağlık ve kurtarma ekiplerine dua etsin. Onlara minnettarız." dedi.

Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Genel Merkezi daha önce yaptığı açıklamada İzmir ili eski hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin ve kızı Ayda Gezgin'i kurtarmak için Rıza Bey Apartmanı'nda arama kurtarma çalışması yürütüldüğünü duyurmuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alkışlar eşliğinde ambulansa taşınan Ayda Bebek'e burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI GÜVEN:HAYATİ FONKSİYONLARINDA BİR PROBLEM YOK

Ayda'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter üzerinden, "Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Kurtaran ekip konuştu: İlk olarak ayran ve su istedi

3 yaşındaki Ayda bebeği kurtaran İHH ekibinden Ahmet Çelik ve İbrahim Topal, o anları anlattı. Ekiplere "Ben buradayım" diye seslenen Ayda bebek, ekiplerden ilk olarak ayran ve su istedi. İHH ekibinden Ahmet Çelik, şunları anlattı:

"AFAD koordinesinde enkazda çalışma yapıyorduk. 91.saatte bir ses duyup koordinasyon merkezine haber verdik. Ses 'Ben buradayım' diyordu. Sonra yanına girdik. Delikten baktığımızda küçük bir yer gördük. Kafamı içeri soktuğumda elini uzattığını gördüm. Su istedi. Çok susamıştı. Karnının acıkıp acıkmadığını sorduğumda sadece ayran istedi. Koordinasyon merkezi sağlık ekipleri gönderdi. Yaşam boşluğu oluşturan fırın ve dolap arasından AFAD ekipleri ve JAK ekipleri ile alanı boşaltıp Ayda bebeği sağ salim teslim ettik. Bu duygunun tarifi yok. Bu tarifsiz bir duygu." 
Etiketler : AYDA AYLA İZMİR DEPPEM KURTARMA
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