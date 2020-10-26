Ayça Ayşin Turan sesiyle de iddialı

Dizide doktorluk kariyerini seçen ancak müzikten de bir türlü kopamayan Halide, sevdiği bir parçayı seslendirmek için sahneye çıktı. Fikri Karayel imzalı Yol adlı parçayı Arıza için seslendiren güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sesi ve performansı ile beğeni topladı.