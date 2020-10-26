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26 Ekim 2020 Pazartesi 18:31:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 09:04:00

Ayça Ayşin Turan sesiyle de iddialı

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Arıza adlı dizide Halide karakterine hayat veren Ayça Ayşin Turan oyunculuğu kadar sesiyle de dikkat çekiyor.

Dizide doktorluk kariyerini seçen ancak müzikten de bir türlü kopamayan Halide, sevdiği bir parçayı seslendirmek için sahneye çıktı. Fikri Karayel imzalı Yol adlı parçayı Arıza için seslendiren güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sesi ve performansı ile beğeni topladı.

Etiketler :
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