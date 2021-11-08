Aybüke'yi dünya tanıdı

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne töreninden dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) şehit oldu. Hain terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şehit Yalçın'ın ismi kültür merkezi ve parkların ardından en son geçen yıl 24 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Batman'daki halk kütüphanesine verildi.

4 katlı binada, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının yanı sıra görme ve işitme engellilerle çocuklar için özel alanlar bulunuyor.

BAŞKAN'DAN ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz, Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi. Kütüphanemizin yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz cumartesi Batman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman İl Halk Kütüphanesi'ne gitti. Burada Kürtçe şarkı dinleyen Erdoğan, çocuklara da hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gençlerle Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi.

AYNI ANDA BİN 200 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Dış görünümü kitap şeklinde olan modern halk kütüphanesi, 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip. 150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi. Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar oluşturuldu.