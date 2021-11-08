VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabinede gündem ABD'yle F-35 süreci
Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçtiler!
Lütfü Türkkan'ı böyle savundu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Denizlerdeki en büyük keşif! Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Aybüke'yi dünya tanıdı
Emzirmek anneyi depresyondan korur
Löseminin belirtilerini bilmek hayat kurtarıyor
Korona hastalarına görme kaybı uyarısı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Kasım
21 gün yapılması yeterli migrene şeytan pençesi kürü
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
"Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz"
"Hafter'in oğlu babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lütfü Türkkan tepkisi
"Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır"
Kanaat önderleri ile bir araya geldi
Bakan Akar'dan 'şehit ailesi' vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Türkkan'a tepki
7 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Deplasmanda puan kaybetmeye devam ediyor
Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi olayında sessizliğe gömülmüştü! İlk paylaşım...
"Ekonomik sorunları çözmek için mücadele ediyoruz"
Özdemir Bayraktar'ın adı burs programı ile yaşatılacak
08 Kasım 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 09:19:00

Aybüke'yi dünya tanıdı

Kaynak: Akşam Gazetesi

ABONE OL

Aybüke Öğretmen'in kütüphanesi ilk 32'de. Şehide vefayı dünya tanıdı. Şehit Aybüke Yalçın Kütüphanesi, şehidin adının yaşatılması ve PKK vahşetine dikkat çekilmesi adına örnek eser oldu.

Batman'ın Kozluk İlçesi'nde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne töreninden dönen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22) şehit oldu. Hain terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şehit Yalçın'ın ismi kültür merkezi ve parkların ardından en son geçen yıl 24 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Batman'daki halk kütüphanesine verildi.

4 katlı binada, 750 metrekarelik okuma ve araştırma salonlarının yanı sıra görme ve işitme engellilerle çocuklar için özel alanlar bulunuyor.

BAŞKAN'DAN ZİYARET

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Batman Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi'nin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonunca (IFLA) düzenlenen yarışmada, dünyada "tanınmayı hak eden" 32 kütüphane arasına girdiğini açıkladı. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanemiz, Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi. Kütüphanemizin yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz cumartesi Batman'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman İl Halk Kütüphanesi'ne gitti. Burada Kürtçe şarkı dinleyen Erdoğan, çocuklara da hediyeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Gençlerle Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı söyledi.

AYNI ANDA BİN 200 KİŞİYE HİZMET VERECEK

Dış görünümü kitap şeklinde olan modern halk kütüphanesi, 8 bin 300 metrekare kullanım alanına sahip. 150 bin kitap kapasiteli, aynı anda 1200 kişiye hizmet verebilecek, çok amaçlı salonlarıyla da farklı sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapabilecek kütüphanenin birinci katı çocuklara tahsis edildi. Bu katta her yaştan çocuk için oyun ve okuma salonları, aktivite alanı, oyuncak kütüphanesi, masal okuma odası ve cep sineması gibi alanlar oluşturuldu.

Etiketler : Aybüke Batman PKK Şenay Aybüke Yalçın
4N1K'da mutlu son

4N1K'da mutlu son
‘Çöz Beni Aşkım'

‘Çöz Beni Aşkım'
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
Her zaman şükrederek hareket ediyor

Her zaman şükrederek hareket ediyor
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Beraat etti

Beraat etti
Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum

Dizi de çekiyorum albüm de yapıyorum
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
1,5 yıl sonra sahnede

1,5 yıl sonra sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER