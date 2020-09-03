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03 Eylül 2020 Perşembe 08:20:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 08:25:00

Ayasofya'nın nasıl korunduğu anlatan kitap Hristiyan dünyasının önde gelen isimlerine gönderilecek

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86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nin hukuki statüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, özel bir kitapla Hristiyan dünyasına anlatılacak. İngilizce olarak hazırlanacak kitap, Hristiyan dünyasının önde gelen isimlerine gönderilecek.

Danıştay kararı ile 86 yıl aradan sonra müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’nın hukuki statüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanacak özel bir kitapla Hristiyan dünyasına anlatılacak. Ayasofya’nın yüzyıllar boyunca ayakta kalmasının nasıl sağlandığının yanı sıra başta Sümela Manastırı olmak üzere tarihi kiliselerin onarım çalışmaları da detaylı olarak hatırlatılacak. İngilizce hazırlanacak kitap Hristiyan dünyasının önde gelen isimlerine gönderilecek.

NASIL KORUNDUKLARI ANLATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında Ayasofya’nın açılmasından sonraki süreç gündeme geldi. Toplantıda, Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunum kapsamında Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasının dünyada özellikle de Hristiyan dünyasındaki etkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile Hristiyan dünyasına Ayasofya’nın hukuki durumunun anlatılması için harekete geçildi. Yenişafak'ın haberine göre, Bu kapsamda Ayasofya ile ilgili olarak İngilizce bir kitap hazırlanacak. Hristiyan dünyasının önde gelen isimlerine gönderilecek olan kitapta Ayasofya’nın statüsü detaylı olarak anlatılacak. İstanbul’un fethi sonrasında camiye dönüştürülen Ayasofya’nın yüz yıllar boyunca cami olarak kullanıldığı, Fatih Sultan Mehmet tarafından vakıf statüsü kazandırıldığı, vakıf hukuku gereğince de camiye dönüştürülmesiyle ilgili yargı kararının bulunduğu kitapta belgelerle anlatılacak. Ayrıca Ayasofya’nın yüzyıllar boyunca ayakta kalması için yapılan çalışmalar da detaylıca kayda geçirilecek. Ayrıca kitapta Türkiye’de Hristiyanların ibadet etmesi için atılan adımlar ve kutsal mekanlarına yönelik onarım ve yenileme çalışmaları hakkında da bilgi verilecek. Başta Sümela Manastırı olmak üzere tarihi kiliselerin korunması ve buralarda ibadetin mümkün kılınması için atılan adımlar tek tek vurgulanacak.

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