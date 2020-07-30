Suriye'ye ‘kopya' Ayasofya yapacaklar!

Ayasofya'nın kopyası Suriye'de inşa edilecek: Kilise olarak kullanılacak
Türkiye'de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'nın bir kopyasının kilise olarak Suriye'de inşa edileceği öne sürüldü.
Lübnan medyasında yer alan habere göre, kilisenin, Hama kentinde Ortodoks toplumunun yoğunlukta yaşadığı Sukaylebiye ilçesinde yapılması planlanıyor.
Ayasofya'nın replikasının yani kopyasının inşası fikri, önce Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki'den onay aldı, ardından Suriye'de konuşlu Rus ordu yetkililerine sunuldu. Öte yandan, kilisenin inşa edileceği bölge arazisi üzerinde çalışmaların başladığı belirtiliyor.
- MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Ankesörlü telefondan bir kez ardışık aranan askeri öğrenci itirafçı oldu
- Mimar Sinan'ın ustalık eseri Kurban Bayramı'na hazır
- Bahçeli uyarmıştı, MHP'den ihraç edildi
- Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
- Soner Yalçın'a kötü haber: Villası için yıkım kararı çıktı