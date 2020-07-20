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20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:43:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:58:00

Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacağı zaman bakın nereye gidiyor!

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınacağı gün, Lozan Antlaşması'nın Ankara'daki yıl dönümü etkinliğine katılacak.

Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda Yunanistan'a skandal demeçler veren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınacağı 24 Temmuz 2020'de Ankara'da olacak. İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılarak "Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum" şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

Ayasofya'daki ilk namaza katılamayacak olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü için Ankara'da yapılacak olan etkinliğe katılacak.

YUNANİSTAN'A AÇILMASIN DİYE DEMEÇ VERMİŞTİ

İmamoğlu, Yunanistan'da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferansla katılarak 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum' şeklinde skandal sözler sarf etmişti.

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