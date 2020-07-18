Ayasofya'da ikonalar karartılıp ayet yansıtılacak

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18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:26:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:31:00

86 yıllık esaret sonrası cemaatini bekliyor! İşte Ayasofya Camii'nde son durum

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Ayasofya 86 yıl sonra 24 Temmuz'da cemaatle buluşmaya hazırlanırken, camide ibadet sırasında ikonalar karartma yöntemiyle kapatılacak. Karartılan ikonaların ve resimlerin üzerine ise namaz ve kıbleye dair ayetler yansıtılacak. 5 vakit açık olacak Ayasofya Cami'nde ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Ayasofya’nın ibadete açılması için geri sayım başladı. Tarihi camide yıllar sonra ilk namaz, 24 Temmuz’da eda edilecek. Cuma namazında cemaatle buluşacak olan Ayasofya Camii için hazırlıklar da aralıksız sürüyor.

ÜST KATLARIN DURUMU

Yenişafak'ın haberine göre, Ayasofya Camii’nin giriş bölümü hariç her yerinin halıyla kaplı olacağı öğrenildi. Üst katların, tadilat çalışmalarının devam ettiği için şimdilik ibadete açılmayacağı belirtildi. Kadınlar için girişin solunda özel bir yer oluşturulacak.

CUMA VAKTİ ZİYARET YASAK

Ayasofya Camii sabah namazından yatsı namazına kadar yani 5 vakit açık olacak. İbadet sırasında da cami adabına göre ziyaret gerçekleştirilebilecek. Ancak cuma saatinde ziyaret yapılamayacak.

AYETLER YANSITILACAK

Ayasofya’daki ikona ve resimler ibadet sırasında karartma yöntemiyle kapatılacak. Ancak sadece bu karartma yöntemi uygulanmayacak. Ayrıca namaz ve kıbleye dair ayetler söz konusu karartılmış resimlerin üzerine yansıtılacak.

86 yıl sonra cemaatiyle buluşacak Ayasofya Camii’nde ibadet sırasında karartma uygulanacak ikonaların ve resimlerin üzerine namaz ve kıbleye dair ayetler yansıtılacak.

HUTBENİN KONUSU AYASOFYA

Ayasofya Camii’nde 86 yıl sonraki ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak. 24 Temmuz’daki cuma hutbesinin konusunun ise Ayasofya olacağı ifade edildi.

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