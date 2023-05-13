Ayasofya'da akşam namazı!

İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı.



Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'da oy kullanacak olan Başkan Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Namaz öncesi camiyi dolduran cemaat Başkan Erdoğan'ı beklerken tekbirler getirdi.