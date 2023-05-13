VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayasofya'da akşam namazı!
Partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor
Togg'dan gururlandıran görüntüler
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Türkiye yarın sandık başına gidiyor...
Propaganda yasağı başladı
13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 22:00:00

Ayasofya'da akşam namazı! Başkan Erdoğan tekbirlerle karşılandı

ABONE OL

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazını kıldı. Vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ne giriş yaptığı sırada tekbir getirdi.

İstanbul'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı.

Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı "hayırlı olsun" mesajıyla paylaşmıştı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yönetiminin Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 10 Temmuz 2020'de Resmi Gazete'de yayımlandı. Dünya basınında da geniş yankı uyandıran bu gelişme ile Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İstanbul'da oy kullanacak olan Başkan Erdoğan, akşam namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Namaz öncesi camiyi dolduran cemaat Başkan Erdoğan'ı beklerken tekbirler getirdi.

Etiketler : başkan erdoğan istanbul ayasofya camii
‘Üvey Anne' oldu

‘Üvey Anne' oldu
Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk

Sinan Akçıl: Defne'yle 2 ay sevgili olduk
Avrupa çıkarması

Avrupa çıkarması
"Evde patron Serap"

"Evde patron Serap"
Bali'de evlendi

Bali'de evlendi
Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi
Seyirciyle ilk buluşma

Seyirciyle ilk buluşma
"Kıvanç'la gurur duyuyorum"

"Kıvanç'la gurur duyuyorum"
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX