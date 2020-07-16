  • BIST
    119086
  • Dolar
    6,8592
  • Euro
    7,8127
  • Altın
    398,1900
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 198 kişi hayatını kaybetti
Kafasına bıçak saplanan adamın rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi
Kiraz ihracatı yüz güldürdü
Kovid-19 ve Dünya Sağlık Örgütü'nün geleceği
Yeni bir soğuk savaşa mı doğru?
TBMM Başkanı'ndan Anıtkabir'e ziyaret
Altın fiyatlarında düşüş!
Yunanistan, Kovid-19 tedbirlerini sertleştirmeyi planlıyor
AB'nin dış ticaretinde sert düşüş
Kudüs'te yeni doğan bir bebeğe Ayasofya ismi verildi
Türkiye, Venezuela için harekete geçti!
LGS Tercih klavuzu yayımlandı! Çok önemli değişiklik
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden 15 Temmuz etkinliği
Portekiz'de şampiyon belli oldu
İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken: Türkiye'deki sağlık sisteminin benzeri hiçbir yerde yok
TMSF'nin yönettiği şirketler 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde
Rekabet Kurulu e-pazaryeri platformlarına yönelik sektör incelemesi başlattı
Flaş iddia! Trump geri adım attı: Yaptırım uygulamayacak
İpotekli konut satışlarında tarihi rekor!
Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
Çin ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü
Kovid-19 sürecinde makarnaya talep arttı
Çelik üreticileri ithalata getirilen ek verginin kalıcı olmasını talep ediyor
'Kum mucit' tasarladığı tarım aletleriyle ihracatın kapısını açtı
16 Temmuz 2020 Perşembe 11:16:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 11:22:00

Ayasofya için protokol imzalandı

ABONE OL

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü"nü imzaladı.

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır, her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği ve geçmişimize olan da bir borcumuzdur. Ayasofya Camii’nde din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’mızca yürütülecektir koruma konusunda ise eskiden olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız üstlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz. Ayasofya bundan sonra yerli ve yabancı herkese ücretsiz olarak açık olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. Orada değerli birçok hazine değerimizi sergilemeye başlayacağız." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER