Ayasofya için protokol imzalandı

İmza töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Ayasofya Camii itinayla korunacaktır, her şeyden önce bu milli ve manevi değerlerimizin bir gereği ve geçmişimize olan da bir borcumuzdur. Ayasofya Camii’nde din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’mızca yürütülecektir koruma konusunda ise eskiden olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız üstlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz. Ayasofya bundan sonra yerli ve yabancı herkese ücretsiz olarak açık olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Sultanahmet Meydanı’nda bulunan tapu binası Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildi. Orada değerli birçok hazine değerimizi sergilemeye başlayacağız." dedi.