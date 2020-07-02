Ayasofya davası görüldü! Karar ne zaman açıklanacak?
Danıştay, Ayasoyfa'nın müzeye çevrilmesi yönünde alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali için açılan davayı gördü. Peki nihai karar ne zaman açıklanacak?
Ayasofya hakkında cami olarak faaliyet gösterip göstermeyeceği yönündeki soru işaretlerini ortadan kaldıracak olan dava Danıştay tarafından görüldü.
KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Ayasofya'yı müzeye dönüştüren Bakanlar Kurulu Kararının iptali için Danıştay'a açılan dava görüldü.
Danıştay'dan yapılan bildiride, kararın 15 gün içinde açıklanacağı duyuruldu.
Yüksek Mahkemenin vereceği karara göre Ayasofya yeniden ibadete açılabilecek ya da müze olarak kullanılmaya devam edecek.
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