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24 Temmuz 2020 Cuma 12:28:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 12:28:00

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışına yabancı medyadan yoğun ilgi

Kaynak: AA

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programı, Türk Cumhuriyetleri ve Müslüman ülkeler başta olmak üzere çok sayıda ülkenin medyasından ilgi görüyor.

    Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki programı çok sayıda yabancı ülkenin basın mensubu da takip ediyor.

    Açılış için Müslüman coğrafyalardan ve Avrupa ülkelerinden gelen medya mensupları, meydanda kendileri için oluşturulan platformda yayın yapıyor.

    Caminin ibadete açılması, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla da gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının #AyasofyaCamii etiketi ile yaptığı paylaşımlar Twitter'da ilk sırada yer aldı.

    Açılış etkinliği televizyon kanallarında olduğu gibi sosyal medya platformlarında da canlı yayınlanıyor.

    Program, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel sosyal medya hesaplarından ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi adına açılan resmi Twitter hesabından da izlenebiliyor.

    Ayrıca, alanda bulunan birçok vatandaş cep telefonları aracılığıya programdan anlık görüntü paylaşıyor.

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