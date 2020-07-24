  • BIST
    118885
  • Dolar
    6,8498
  • Euro
    7,9549
  • Altın
    417,3750
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orka Holding, Avrupa ve Orta Doğu'da 8 yeni mağaza açacak
FİSKOBİRLİK'ten üreticilere çağrı
Tonlarca süt kadın eliyle ekonomiye kazandırılıyor
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a veda mesajı
Hindistan'da son 24 saatte rekor sayıda vak'a
Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür
Ayasofya Camii 86 yıl sonra ibadete açıldı: İlk namaza 350 bin kişi katıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk ezan
İsrail ordusu: Suriye sınırı yakınından patlama sesleri duyuldu
Türk füzeleri Yunanistan'ı korkuttu! Dikkatli olmalıyız
Ali Erbaş, Ayasofya'da hutbeyi elinde kılıçla okudu
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet
"Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim"
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Fransız siyaseti İslamofobiden İslam ve Müslüman karşıtlığına evriliyor
Mavi Nil sorunu Türkiye-Etiyopya stratejik ortaklığını güçlendirir mi?
Yunanistan'da Ayasofya yası: Bayraklar yarıya indi
Ünlü boksör ringe geri dönüyor
Borsa çöker diyenler çekildi kalanlar kazanıyor
Elektirikte yeni dönem! Ağustos'ta başlıyor
Rusya'dan Türkiye açıklaması! Tarih verildi
Almanya'dan Türkiye'ye turizm mesajı: Adım adım açılabilir
Ekonomik krizde olan Lübnan, Arap ülkelerinden destek alamadı
Siyah incir ihracatında hedef 60 milyon dolar
24 Temmuz 2020 Cuma 14:03:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 14:04:00

'Ayasofya davasını' kazanan İsmail Kandemir: Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim

Kaynak: AA

ABONE OL

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı Kandemir, "Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık." dedi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için dava açan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesinde dava açmış ve kazanmıştı. Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan İsmail Kandemir, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Bursa'dan geldi.

86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyenler arasında bulunan İsmail Kandemir, AA muhabirine Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için verdiği mücadeleyi anlattı.

Kandemir, şunları kaydetti:

"Ayasofya benim için bir kızıl elma. 1966 yıllarında Ayasofya'ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet...Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım. 50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik."

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kandemir, "Biz de namaz kılmaya devam edeceğiz. Mutluluk verici bir olay." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER