Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor
Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin çevresinde hazırlıklar sürüyor.
Ayrıca polis ekipleri, Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin çevresini demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Önlemler kapsamında polis ekiplerine K-9 köpekleri de eşlik ederken, caminin içine girilmesine izin verilmiyor.
Ayasofya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.