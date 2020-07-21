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21 Temmuz 2020 Salı 14:05:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 14:05:00

Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

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Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nin çevresinde hazırlıklar sürüyor.

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nin önüne, açılış etkinliğini takip edecek basın mensupları için platform kuruluyor. Bahçe düzenlemesi için de camiye çimler getirildi.

Ayrıca polis ekipleri, Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin çevresini demir bariyerlerle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Önlemler kapsamında polis ekiplerine K-9 köpekleri de eşlik ederken, caminin içine girilmesine izin verilmiyor.

Ayasofya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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