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23 Temmuz 2020 Perşembe 15:44:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 15:44:00

Ayasofya Camii'ne atanan Prof. Dr. Boynukalın: "Bu çok büyük bir gurur"

Kaynak: IHA

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ne 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı. Ayasofya Camii'ne imam olarak atanmasının ardından ilk duygularını paylaşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, “Bu çok büyük bir gurur, şeref” dedi.

24 Temmuz Cuma günü (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı Cuma namazı ile birlikte açılacak olan Ayasofya Camii’ne 3 imam ve 5 müezzin atandı. İstanbul İl Müftülüğünde yapılan basın açıklamasında atamaları açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya Camii’ne Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer ve Bünyamin Topçuoğlu’nun imam olarak atandığını söyledi.

Açıklamanın ardından ilk duygularını aktaran Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, “Öncelikle Rabbime hamd ediyorum. Bu çok büyük bir gurur, şeref. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız beni aradığı zaman tereddüt etmeden kabul ettim böylesine şerefli bir vazifeyi. Bu işe vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer tüm yetkililere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarihi bir olay, tarihi bir gün. Bu hizmetin bize tebliğ edilmesi de ayrıca çok gurur verici. Allah utandırmasın inşallah. Elimizden geldiği sürece en iyi şekilde vazifeyi yapmaya gayret edeceğiz. Milletimizin duasını bekliyoruz” dedi.

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