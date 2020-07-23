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23 Temmuz 2020 Perşembe 10:48:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 11:22:00

Ayasofya Camii'nde ilk ses denemesi Amenerresulü Duası ile yapıldı

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86 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla tekrar cami statüsüne çevrilen Ayasofya'da ilk ses denemesi Amenerresulü Duası ile yapıldı.

86 yıl müze statüsünde olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da, ilk ibadet heyecanı sürüyor.

Ayasofya Camii'nde ilk ibadet ise yarın.. Camide hazırlıklar sürerken halılardan sonra ses sistemleri de hazır hale getiriliyor...

İLK TEST YAPILDI

Sosyal medya hesaplarından ses sisteminin tesleri paylaşılmaya başlandı.. Ses sistemi ve akustiğin kontrolü için Kur'an-ı Kerim okundu. Okunan ayetler ise Amenerresulü Duası olarak bilinen Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetleri...

AMENERRASULÜ TÜRKÇE ANLAMI

"Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara-285)

Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286)

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