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17 Temmuz 2020 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 12:14:00

Ayasofya Camii'nde ilk namazın programı belli oldu

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Ayasofya Camii içinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı'nda toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Son Dakika Haberleri.. Ayasofya Camii için 24 Temmuz programı açıklandı! 24 Temmuz'da 500 kişilik ilk toplu namazın kılınacağı Ayasofya Camii'nde program belli oldu. Gelen son dakika bilgilerine göre;Ayasofya Camii içinde 500 kişi ile meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Ayasofya Camii içinde 500 kişi namaz kılacak. Sultanahmet Meydanı'nda toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Danıştay'ın 2 Temmuz'da gördüğü duruşmanın ardından Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına karar verilmişti.

Artık resmi olarak cami olan ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasoyfa'da 86 yıl sonra cemaatle ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Camiye 2 imam ve 4 müezzin atandı. 

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