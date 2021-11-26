Ayasofya Camii'nde görenleri şaşkına çeviren olayla ilgili gerçek ortaya çıktı
Ayasofya Camisi'nde inanılmaz bir olay yaşandı. Cami avlusundaki mermer bir bölümün yanında bir taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, kırık taşı alıp arkasını kontrol edince poşet içerisinde gizlenmiş ve parşömene İbranice yazılı kâğıtlarla farklı motiflerdeki çizimler buldu. Ancak bulunan kağıtların sırrı kısa sürede çözüldü. Tarihi sanılan kağıtlar yeni çıktı.
Ayasofya Camii'nde cemaat tarafından kırık bir taşın arkasında 5 parça yazı bulunmuş ve yazıların tarihi olduğu iddia edilmişti. Ancak incelemelerde yazının 21. yüzyıla ait olduğu görüldü.
Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi.
Rulo haline getirilmiş yazı ve resimlerin yer aldığı parşömenler ile ilgili inceleme başlatıldı.
NTV'de yer alan habere göre, İncelemede bulunan kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi. Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.
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