Ayasofya Camii özel hatıra parası basıldı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Ayasofya Camisi için özel olarak basılacak hatıra paralarını paylaştı.
Hazine ve Maliyet Bakanı Albayrak, Ayasofya Camii özel hatıra parası basıldığını ifade ederek, "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Albayrak, 86 yıl aranın ardından yarın ibadete açılacak Ayasofya Camii için özel hatıra parası basıldığını ifade etti.
Bakan Albayrak paylaşımında, "Darphanemiz tarafından basılan Ayasofya Camii özel paramızla tarihe bir not daha düşüyoruz" dedi.
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