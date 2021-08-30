Ay Yıldız Projesi'nin temeli atıldı
Pentagon gibi tasarlanan Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nın tek bir çatı altında toplanacağı 'Ay Yıldız Projesi'nin temeli Başkan Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.
Ay Yıldız Projesi'nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Pentagon gibi tasarlanan yeni karargah projesi ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının tek bir yerleşkede toplanacak.
TÜM KOMUTANLIKLAR TEK BİR YERLEŞKEDE OLACAK
Karargah gökyüzünden bakıldığında ay ve yıldız şeklinde görülecek.
Etimesgut'ta yapılacak yeni karargah projesinde ilk etapta Milli Savunma Bakanlığı binası yapımı gerçekleştirilecek.
Kuvvet Komutanlıkları etaplar halinde ve sırasıyla yeni karargah inşa edildikçe buraya taşınacak.
PENTAGON'A RAKİP OLACAK
Dünyanın en büyük askeri harekat merkezi Pentagon'a rakip olacağı belirtilen yeni TSK ve bakanlık karargahı, gelecekteki savaş konseptini de dikkate alan, bir nükleer savaşta dahi içerisinde harekâtın yönetileceği bir harekat merkezi olacak.
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