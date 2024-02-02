Ax-3 ekibi için veda töreni düzenlendi: Alper Gezeravcı: Bu hikayenin başlangıcıydı

Ax-3 ekibi için veda töreni düzenlendi: Alper Gezeravcı: Bu hikayenin başlangıcıydı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Veda töreninde konuşan Gezeravcı şu ifadeleri kullandı:

Yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan onur duyuyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir varış noktası değil.