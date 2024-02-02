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02 Şubat 2024 Cuma 17:51:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 17:51:00

Ax-3 ekibi için veda töreni düzenlendi: Alper Gezeravcı: Bu hikayenin başlangıcıydı

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uğurlama töreni düzenlendi. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki veda töreninde konuşan Gezeravcı, 'Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı' açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Veda töreninde konuşan Gezeravcı şu ifadeleri kullandı:

Yeni Türkiye Yüzyılı'nda icra ettiğimiz Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan onur duyuyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir varış noktası değil.

Etiketler : Uğurlama Töreni Astronot Alper Gezer Ax-3 Ekibi
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