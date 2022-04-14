VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB Rusya'ya petrol ambargosu uygulayacak!
Zelenski'den geri adım yok!
Ayasofya'da ikinci sevinç
Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin Başkan Erdoğan'la görüşecek
Alman devi Deutsche Bank'tan kritik FETÖ kararı
Adana'dan gökyüzüne gönderilen kebap meşhur oldu
Mossad'ın eski başkanı Cohen o milyarderden para almıştı! Soruşturmada önemli gelişme
Siber Yeteneklerin Büyük Mücadelesi TEKNOFEST Hack Karadeniz'de
Bakan Çavuşoğlu: Rusya'ya yaptırım uygulanacak mı?
Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 306'ya yükseldi
Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 121'e çıktı
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü
İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentinde 2 Filistinliyi öldürdü
Çin'in Kovid-19 aşılarına talep azalıyor
Brooklyn'deki metro saldırısı: Şüpheli gözaltında
Estetiğe karşı
Bayram anlaşması
Çok tembelim
Cem Uzan ile korktuğum için çalışamadım
4K 'Çağrı'ya Atlas Sineması'nda gala
Düğün öncesi albüm
Paris'te kutlama
14 Nisan 2022 Perşembe 13:54:00 - Güncelleme:14 Nisan 2022 Perşembe 13:54:00

Avusturya Başbakanı, Rusya'ya doğal gaz için avro ödemeye devam edilebileceğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avusturya Başbakanı Nehammer, İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri ve Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, 11 Nisan'da Putin'le yaptığı görüşmenin farklı boyutlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Nehammer, görüşmede Putin'in doğal gaz konusuna da değindiğini belirterek "Doğal gaz arzının güvence altına alındığını, Rusya'nın sözleşmede anlaşılan miktarları teslim edeceğini ve ödemelerin avro olarak yapılmaya devam edilebileceğini bana açıkladı." dedi.

Doğal gaz ambargosuna karşı olduğunu yineleyen Nehammer Avusturya, Macaristan, Bulgaristan gibi bazı Birlik üyesi ülkelerin birçok açıdan Rus doğal gazına bağımlı olduğunu, bu yönde alınacak bir kararın bireysel kullanımdan endüstriyel kullanıma kadar birçok alanda ciddi zararlara yol açacağına dikkati çekti.

- NEHAMMER, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Nehammer, İstanbul'da başlayan barış görüşmeleri ve Putin'le yaptığı toplantıya ilişkin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fikir alışverişinde bulunacağını bildirdi.

Rusya'ya yaptığı ziyarete yönelik eleştirilere de değinen Nehammer, yüz yüze görüşmenin, telefonla görüşmeden daha etkili olduğunu savundu.

Nehammer, 9 Nisan'da önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek burada çeşitli düzeylerde temaslarda bulunmuş, daha sonra da Rusya'ya gideceğini açıklamıştı.

Nehammer'in Rusya ziyareti hem ülke içinde muhalefet hem de dışarıda bazı Avrupalı siyasiler tarafından eleştirilmişti.

Rusya'nın doğal gazı rubleyle satacağını açıklaması, Avrupa ülkelerinin tepkisine neden olmuştu.

Etiketler : Karl Nehammer RUSYA UKRAYNA
Türkiye turnesine çıkıyor

Türkiye turnesine çıkıyor
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Bateri şov

Bateri şov
Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk

Rusya'dan S-300 açıklaması: Roketlerle vurduk
İlk yarış gururu

İlk yarış gururu
Zehra görmesin

Zehra görmesin
Yaz öncesi detoks kampında

Yaz öncesi detoks kampında
Artık şarkıcılık ön planda

Artık şarkıcılık ön planda
Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı

Hasta keçiyi 3 km sırtında taşıdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER