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26 Ekim 2020 Pazartesi 07:13:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 07:17:00

Avustralya'nın Victoria eyaletinde haziran başından bu yana ilk kez vaka görülmedi

Kaynak: AA

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Avustralya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi haline gelen Victoria eyaletinde haziran başından bu yana ilk kez vaka görülmedi.

Victoria'da son 24 saatte gerçekleştirilen testlerde, 9 Haziran'dan beri ilk kez pozitif sonuç çıkmadı. Eyalette son 24 saatte can kaybı da yaşanmadı.

Virüste ikinci dalgayla mücadele eden, sıkı tedbirlerin yürürlükte olduğu eyalette günlük vaka sayısı 5 Ağustos'ta 725'e ulaşmıştı.

Avustralya genelinde Kovid-19'a yakalanan 27 bin 523 kişinin 20 bin 342'si Victoria eyaletine kayıtlı bulunuyor.

Avustralya'da Kovid-19 nedeniyle 905 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin 817'si Victoria eyaletinde, 53'ü Yeni Güney Galler'de, 13'ü Tazmanya'da, 9'u Batı Avustralya'da, 6'sı Queensland'da, 4'ü Güney Avustralya'da, 3'ü de Avustralya Başkent Bölgesi'nde gerçekleşti.

- Tazmanya, virüs riski az olan eyaletlerle sınırlarını açtı

Ülkede mart ayında sınırlarını kapatan ilk eyalet olan Tazmanya, salgın riskinin az olduğu eyaletlerle bugünden itibaren sınırları açtı.

Yaklaşık 70 gündür vaka görülmeyen eyaletin Sağlık Bakanı Sarah Courtney, Kovid-19 riskinin daha yüksek olduğu Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletleri haricindeki eyalet ve bölgelerde yaşayanların bugünden itibaren Tazmanya'ya seyahat edebileceklerini bildirdi.

Eyalete geleceklerin havaalanında sağlık kontrolünden geçirilecekleri, Kovid-19 belirtisi olanların teste tabi tutulacakları ve test sonuçları çıkana kadar karantinada tutulacakları kaydedildi.

- Yeni Zelanda'da yeni vaka yok

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yurt içinde yeni vaka kaydedilmedi ancak yurt dışından gelen 5 kişinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Ülkede 74 aktif vaka var ve bunların tamamı karantinada. Hastanede Kovid-19 tedavisi gören kimse bulunmuyor.

Yeni Zelanda'da virüse yakalanan 1940 kişiden 1841'i sağlığına kavuşmuş, 25'i hayatını kaybetmişti.

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