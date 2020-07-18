  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8569
  • Euro
    7,8483
  • Altın
    399,1170
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avustralya'da koronadan 118 kişi öldü
FETÖ'cü eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni nedir? Hastalığı neydi?
Victor Ruiz, Beşiktaş'tan ayrılma gerekçelerini anlattı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK operasyonu: 5 tutuklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan Ayasofya ile ilgili iftiralara net yanıt! Tamamen önyargı
İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz oldu
DSÖ: Kovid-19'a ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
Demokrat başkan adayı Biden'dan Trump'a 'vergi beyanını açıkla' çağrısı
İran-Irak Savaşı'ndan kalma mayın patladı: 3 ölü, 1 yaralı
Yerli Otomobil için büyük gün! Hazırlıklar tamamlandı
Şentop'tan Ayasofya açıklaması: Uluslararası alanda önemli bir adım
Ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın programı açıklandı
İngiltere'de Sağlık Bakanlığı KOVID-19 verilerini yayımlamayı durdurdu
Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
Fransa'da Abu Dabi Veliaht Prensi hakkında soruşturma
IMF'den ABD ekonomisi için 2020'de yüzde 6,6'lık daralma beklentisi
Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi
Bakan Albayrak'tan 1 Milyon Yazılımcı Projesi açıklaması
TTK Başkanı'ndan vahim açıklama! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor
Bakan Koca son durumu paylaştı: İyileşenlerin sayısı 199 bin 834'e yükseldi
Libya üzerinden gelecek sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alacak
Beyaz Saray'dan 18 eyalete 'kırmızı bölge' uyarısı yapılmış
Formula 1'de iki kişide koronavirüs tespit edildi
18 Temmuz 2020 Cumartesi 06:53:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2020 Cumartesi 06:53:00

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 118'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Avustralya'nın Victoria eyaletinde 2 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüsten ölenlerin sayısı 118'e çıktı.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, eyaletin başkenti Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları ve vakalarla ilgili güncel verileri açıkladı.

Eyalette son 24 saatte 28 binde fazla kişiye uygulanan testlerde 217 kişiye daha Kovid-19 tanısı konduğunu aktaran Andrews, hastanede tedavi altına alınan 80’li yaşlardaki biri kadın 2 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Dün kaydedilen rekor sayıdaki 428 vakadan sonra bugünkü yeni vakaların 217’ye düşmesinin tehlikenin geçtiği anlamına gelmediğini dile getiren Andrews, "Hastalık belirtileriniz hafif bile olsa mutlaka test yaptırın." çağrısında bulundu.

Zorunlu haller dışında evden çıkmayarak yürürlükteki kurallara uyanlara teşekkür eden, uymayanlara polisin gerekli cezaları vereceğini vurgulayan Andrews, "Hangi semtte yaşıyorsanız yaşayın 'Evde kalın.' demek 'Evden çıkmayın.' demek, lütfen kurallara uyun.’’ ifadesini kullandı.

Eyalette daha sıkı tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruları da cevaplayan Başbakan Andrews, bugün için böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtmekle yetindi.

Ülkede genelinde 3 milyon 350 binden fazla kişiye yapılan testlerde 11 bin 441 Avustralyalıya Kovid-19 tanısı konulurken 118 kişi hayatını kaybetti.

Özellikle Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde görülen yeni vakalarla toplam 2 bin 752 aktif vakanın bulunduğu ülkede virüs tanısı konulan 8 bin 117 Avustralyalının da iyileştiği kaydedildi.

- YENİ ZELANDA’DA 1 KİŞİ DAHA VİRÜSE YAKALANDI

Sağlık Bakanlığı, yurt dışından Yeni Zelanda’ya dönen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 50 yaşlarındaki bir erkeğin karantinaya alındığını açıkladı.

Ülkedeki toplam aktif vaka sayının 22 olduğunu duyuran Sağlık Bakanlığı, tüm vakaların otellerde karantina altında olduğunu ve hastanede yatan Kovid-19'lu bulunmadığını bildirdi.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda’da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER