Avustralya'da şok gelişme!5 doktor kayboldu!

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07 Eylül 2020 Pazartesi 08:45:00 - Güncelleme:07 Eylül 2020 Pazartesi 08:46:00

Avustralya'da kırsalda 5 doktor kayboldu

Kaynak: AA

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Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde kamp yapmak için Alice Spring kentinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 5 doktoru arama çalışması başlatıldı.

Avustralya Yayın Kurumu’nda yer alan habere göre, Avustralya’nın orta kısmında yer alan Alice Springs kentinin 150 kilometre doğusundaki kırsal bölgede kamp alanı olan Ruby Gap'te arkadaşlarıyla buluşması gereken 5 doktordan haber alınmıyor.

Grubun kamp yerindeki diğer üyelerinin, Gabrielle Freedman (29), Shaygun Narula (27), Haydn Dodds (29), Renae Walker, (31) ve Jessica Kolic (29) isimli arkadaşlarının bölgeye gelmediğini polise bildirmesi üzerine arama başlatıldı.

Beyaz renkli dört çeker Toyota Hilux marka araçla Alice Springs’ten yola çıkan 5 kişiyi, havadan aramaya başladıklarını açıklayan polis ekipleri, daha önce habersiz ortadan kaybolma gibi davranışlarda bulunmayan grup üyeleriyle ilgili endişeli olduklarını açıkladı.

Cumartesi akşamı saat 5 civarında Alice Spring kentinden ayrılan ve pazar öğleden sonra geri dönmesi gereken grubun, kamp yerine ulaşmadığını hatırlatan Kuzey Bölgesi Polisinden Komiser Darrell Kerr, "Grubun, o sabah erken saatlerde Alice Springs'ten ayrılan başka bir grupla buluşması gerekiyordu, ancak onlara ulaşamadılar." ifadelerini kullandı.

Kamp yerindeki arkadaşlarıyla buluştuktan sonra pazar günü öğleden sonra Alice Springs kentine geri dönmeleri gereken grup üyelerini, kapm yerine çıkan yolların geçtiği bölgelerde havadan ve karadan arama çalışmaları sürüyor.

Doktorların arkadaşlarıyla bulaşmak için yola çıktığı Ruby Gap bölgesi, Doğu MacDonnell Sıradağlarında bulunan ve zor yollarıyla ünlü bir doğa parkı olarak biliniyor.

Zorlu bir yolculuk gerektiren kamp yerine ancak dört çeker araçlarla erişilebiliyor.

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