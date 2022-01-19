"Avrupa'ya gaz bizden gider"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ziyaretinin sonunda gazetecilerle söyleşi gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan sorulara şu cevapları verdi:

GÜLCAN TEZCAN: Türkiye, Balkan coğrafyasında pek çok eseri ihya ediyor. Bunun yanı sıra Maarif Vakfı, FETÖ'nün etkisinde olan okullara sahip çıkıyor, yeni okullar açıyor. Yeni projeler olacak mı?

Çalışmaları TİKA yoğun şekilde yürütüyor. Sadece Arnavutluk'ta bugüne kadar 568 adet eser yapıldı. Bunun haricinde yine Bosna-Hersek olsun, Kosova olsun, Makedonya olsun, buraların hepsinde de, Alevi Bektaşi tekkelerine varıncaya kadar, bunları oralarda yoğun bir şekilde yapıyoruz. Hani bazıları konuşuyor "mezhep meşrep ayrımı vesaire" diye. Böyle bir şey yok. Balkanlar, Türkiye'siz olmaz. Balkanlar'da Türkiye olarak varız. Nitekim Sayın Edi Rama geçenlerde Bosna Hersek'te son gelişmeler üzerine katıldığı toplantıda "Tamam burada hepimiz varız da Türkiye nerede" diye sormuş. "Türkiye'nin olmadığı böyle bir toplantıdan hayırlı bir karar çıkmaz" demiş. Aynı kanaati orada Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Dodik de sergilemiş.

NERMİN YURTERİ: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olursa bir NATO üyesi ülke olarak Türkiye'nin tavrı ne olur?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ukrayna güçlü bir ülke. Ayrıca Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna'daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabii Sayın Putin'le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü. Kırım'ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin'le yaptığımız her görüşmede söylüyorum.

Güneyimize bakıyoruz. Suriye'nin ciddi bir kısmında Amerika'nın üsleri var. Rusya'nın da üsleri var. Öbür tarafta terör örgütleri, Amerika'dan ciddi destekler aldı, almaya devam ediyor. Şimdi bunları yok farz etmek mümkün mü? Değil. Bunları biz Biden'la yaptığımız görüşmelerde devamlı kendisine söyledik. Trump ile yaptığımız görüşmelerde söyledik. Obama ile yaptığımız görüşmelerde söyledik. "Çekildik, çekiliyoruz. Biz burada terör örgütlerine destek vermiyoruz" diyorlar. Doğru konuşmuyorlar tabii. Aynı şekilde Rusya, oradan çekilmiyor. Temennimiz odur ki bir an önce bölgeye sulh ve sükun hakim olur ve bunlardan da böylece kurtulmuş oluruz.

BELKIS KILIÇKAYA: ABD'nin, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum kesimiyle birlikteki boru hattı projesinden desteğini çekmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu proje esasında olacak bir iş değil. Bunun bütün analizlerini yaptılar, baktılar ki bu işin pozitif olabilecek bir yanı yok. Yani maliyet hesapları tutmuyor. Amerika bütün adımını zaten kapital üzerinde yürüten bir ülke. Bunun maliyet analizleri tutmadığı için de "Bu olacak bir iş değil" diyerek desteğini çekti. Zaten, burada hep konuşulan nedir? Bu iş, Türkiye'siz olmaz. Çünkü eğer buradan Avrupa'ya gaz gidecekse bu ancak Türkiye üzerinden olur. Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail'le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli. Belli bir yere de geldik. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmelerimiz oluyor. İsrail Başbakanı Bennett daha değişik düzeyde haberler gönderiyor. Bütün bunlarla beraber biliyorsunuz, geçenlerde İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettim, onlarla görüşmelerimiz oldu. Eğer biz siyaset yapacaksak siyaset, kavga dövüşle olmaz. Siyaseti barış çizgisinde götürmeye mecburuz. Bizim Doğu Akdeniz'deki yaklaşımımız malum. Libya ile yaptığımız anlaşmamız var. Libya ile yaptığımız anlaşmayla birlikte işi biz resmi bir metne oturttuk. Bir taraftan dört tane sondaj gemisi, iki tane sismik araştırma gemisi aldık. Bunları biz boşuna mı aldık? Bunlar Karadeniz'de de çalışacak, Akdeniz'de de çalışacak.

MEHMET ACET: Karadeniz gazıyla ilgili ilgili önemli bir gelişme oldu. O gazı Türkiye'ye taşıyacak olan borular Filyos Limanı'na geldi. 2023'e gaz yetişecek mi? Yeni bir müjde daha gelir mi?

İnşallah 2023'e biz bu işi yetiştireceğiz. Bekliyoruz. İnşallah. Bütün hayalimiz, Bakanlığın yaptığı çalışmalar, arkadaşların verdikleri bilgiler, özellikle sismik araştırma gemilerimizin bize verdiği raporlar, hep bu istikamette.

SİNAN BURHAN: CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne giderek "tarafsız olun, torpil yapmayın" gibi birtakım açıklamalarda bulunmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ise 5 bine yakın CHP ve İYİ Parti kökenli isim alındı. Bu konularla ilgili görüşünüz nedir?

Bu ülkede kadrolaşmanın kitabını CHP yazmıştır. Biliyorsunuz Mehmet Moğultay bu işin en mahir hareket edenlerindendir. Seyfi Oktay'ına git, aynı şeyi görürsün. Bunların yönettiği belediyelerde de hep aynı şeyi görürsün. Her şeyi A'dan Z'ye yalan. Bozuk zemberek gibi dönüyor dönüyor aynı yalanı söylüyor. Burada hakikaten bir istiklal mücadelesini hep beraber vermemiz lazım. 2023 bu ülkenin adeta istiklal mücadelesinin verileceği yıl olacaktır.

ZAFER ŞAHİN: Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu'nda yapılacak bir değişiklik gündeme gelmişti. Ne zaman Meclis gündemine gelir?

Biliyorsunuz, bizden Hayati Bey'in başkanlığında bir ekip, MHP'den Feti Bey'in başkanlığında bir ekip çalıştı. Bunun yanında BBP kendi teklifini göndermişti. Ben, Hayati Bey'in Feti Bey'lerle yaptığı çalışmanın taslak metnini aldım. Bu taslak metni, Devlet Bey'le de paylaştım. Devlet Bey de gerçekten bir nezaket göstermek suretiyle "Bu çalışma bizim için geçerlidir" dedi. Orada bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde. Onun dışında dar bölge, daraltılmış bölge vesaire bu tür şeylere girmiyoruz. Nihai şeklini verip ondan sonra işi bitireceğiz.

OKAN MÜDERRİSOĞLU: Kur korumalı mevduatta gelinen noktayı tatmin edici buluyor musunuz? Özellikle TL'nin dövize dönüşünü durdurdu ama dövizden TL'ye geçişin teşvik etmek adına yeni adımlar söz konusu mu? Enflasyon ne zaman gerçek anlamda toplumun günlük hayatında hayat pahalılığının azaldığı hissini uyandıracak şekilde bir düşüş eğilimine girer?

Öncelikle kur korumalı mevduata vatandaşlarımızın teveccühü bizleri memnun ediyor. Finansal piyasalardaki istikrarın devamına ve TL'ye olan ilginin artmasına yönelik ilave çalışmalarımız sürüyor. Diğer taraftan biliyorsunuz benim bir iddiam var; "faiz sebep, enflasyon neticedir." Nitekim de neticesi, kendini gösteriyor. Enflasyon, düşüşe girmiştir, girecektir. Bu bir defa kesin. Faizde de artık düşüşler başladı. Bir ara biliyorsunuz 12'ye falan geldi. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur da düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2023'e de zaten böyle gireceğiz. Bu enflasyonun da düşüşünü getirir, enflasyon düşecek.

O VEKİLİN MECLİS'TE OLMASI KARA LEKEDİR

BETÜL SOYSAL BOZDOĞAN: HDP'li milletvekili Semra Güzel'in terörist kıyafetiyle terör bataklığında çektirdiği fotoğraflar gündemin sıcak konusu. Muhalefetin aldığı ve alacağı pozisyona dair yorumunuz ne olur?

Biz kendimizi muhalefete göre dizayn etmiyoruz. Bizim şu anda Cumhur İttifakı olarak tavrımız belli. İYİ Parti de bununla ilgili galiba "Gelirse bizim kanaatimiz budur" dedi. Bir defa böyle bir sözde milletvekilinin parlamentomuzda olması bizim için bir kara lekedir. Kesinlikle dokunulmazlığının süratle kaldırılması gerekiyor. Çünkü orada bitmiyor. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yargı yolu açılmış oluyor. Biz bu konunun özellikle takipçisi olacağız. Hazır olan yaklaşık 15 fezleke var. Bunların da takibinde olacağız. Bu konuda vatandaşımızın hassasiyetlerini biliyoruz. Parlamentomuzun terörle anılmasını kesinlikle istemiyoruz.